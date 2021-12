La rétro des sports 2021 – Août: encore des médailles, un nouveau boss et une retraite

20 minutes vous fait revivre une année 2021 faste pour le sport suisse. On continue avec le mois d’août, la fin des Jeux olympiques d’été et un nouveau sélectionneur national.

Le nouveau boss a la classe. freshfocus

Après une année 2020 où le sport a été fortement ralenti, les douze mois suivants ont été intenses. Le Sport-Center vous propose de revenir de manière totalement subjective et en douze épisodes sur l’an 2021, qui a été particulièrement faste pour les athlètes à la croix blanche, mais pas que! On enchaîne avec le mois d’août, sa fin de JO, Murat Yakin et de nouveaux exploits suisses. Retrouvez ici les mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin et juillet!

Ce qu’il ne fallait pas manquer

Moins, mais bien

Les JO suisses se sont terminés avec moins de médailles que la première semaine, certes, mais il y a quand même eu de quoi jubiler encore un peu. Le jour de la fête nationale, Belinda Bencic et Viktorija Golubic ont remporté l'argent en double de tennis, alors que Nikita Ducarroz s'est offert le bronze du BMX Freestyle. Cinq jours plus tard, c'est la paire Joana Heidrich/Anouk Vergé-Dépré qui a créé la sensation en gagnant le match pour la 3e place du tournoi de beach volley. Quelle moisson mes amis. Que ce fut beau, malgré l'absence quasi totale de spectateurs!

Grands départs des aoûtiens

Le mois d’août, c’est aussi la fin du mercato d’été dans le football. Et Dieu sait si cette année a été prolifique en rebondissements à ce niveau-là. Entre la signature incroyable de Lionel Messi au PSG, le départ tant attendu de Xherdan Shaqiri (à Lyon, ça l’était moins) et la signature bizarre de Vladimir Petkovic aux Girondins de Bordeaux, on a été servi. Le grand gagnant de tout ce remue-ménage? Certainement… Murat Yakin, le nouveau sélectionneur de l’équipe de Suisse et accessoirement grand acteur.

Gros exploit, gros sous

Il y en a eu, des exploits suisses, en août... A commencer par l’équipe de Suisse de beach soccer, troisième de la Coupe du monde. Il y a eu aussi Jil Teichmann, qui commence en qualification le tournoi de Cincinnati pour le boucler en finale, par une défaite contre Ashley Barty. Ca rapporte gros, certes, mais pas autant que de se qualifier pour la Champions League au football. C'est l'exploit réalisé par les Young Boys et le Servette FC Chênois. Les Genevoises, premières championnes romandes depuis 1976, ont ainsi doublé leur budget!

Piste toujours magique

Les 25 et 26 août, c'était aussi l'heure d'Athletissima, son plateau de rêve et ses performances de choix. Il y en a eu quelques-unes dans la foulée des JO, comme ce 10'60 claqué par Shelly-Ann Fraser-Pryce sur 100 mètres, par exemple, ou encore l'incroyable Jakob Ingebritsen sur 3000 mètres (7'33''06), par exemple. Mais cette année, ç'a surtout été les adieux de Léa Sprunger à la Pontaise. La «grande soeur» de l'incroyable génération d'athlètes à la croix blanche actuelle a dit au revoir en beauté.

Ce que vous avez tout à fait pu manquer

Graines de champions