Delphine Wespiser«Apaisée» par sa semaine dans un monastère

«C’était une semaine sans parler, une semaine sans téléphone, une semaine de prière, quatre fois par jour. On se levait très tôt et on se couchait très tôt. On allait faire du jardinage, on écrivait, on faisait de la peinture, des collages. On chantait aussi», a énuméré Delphine Wespiser, 31 ans, mercredi 22 mars 2023. La Française n’a pas indiqué où se trouvait ce lieu. Elle a dit dans tous les cas qu’elle se sentait «apaisée» après cette expérience: «Ça m’a bouleversée. Il y a vraiment un avant-après. Je pense être un peu différente. Je suis apaisée, j’ai une sorte d’amour inconditionnel en moi. Je me sens bien, je n'ai plus peur de rien. Je vis dans le moment présent.»