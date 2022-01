Symptômes méconnus – Aphtes, cystite, perte de cheveux? si, si, c’est peut-être bien le covid

«Ah, mais c’est le covid qui t’a fait ça?» Voilà ce que de plus en plus de gens atteints du covid ont pu entendre ces dernières semaines. Car outre les effets grippaux bien connus et la fameuse perte du goût et de l’odorat, un certain nombre de symptômes moins attendus entrent sous le feu des projecteurs. Certains sont de vrais signaux d’alarme trop souvent ignorés.