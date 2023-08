Les pubs vont envahir les résultats de recherche de TikTok

Déjà présente dans le flux de vidéos de TikTok, la publicité va se rendre encore plus visible dans la célèbre app de courtes vidéos. La plateforme chinoise a annoncé le lancement d’une nouvelle fonctionnalité à destination des entreprises. Baptisée Search Ads Toggle, elle doit leur permettre de diffuser des annonces publicitaires dans les résultats de son moteur de recherche, de plus en plus utilisé comme l’alternative préférée à Google par la jeune génération. D’après l’app au plus d’un milliard d’utilisateurs actifs mensuels, cette nouvelle fonctionnalité doit permettre aux marques d’«étendre la portée de leurs campagnes à des utilisateurs à fort potentiel qui recherchent des informations pertinentes à propos de leur entreprise».