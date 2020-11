Paris : App musulmane accusée d’avoir servi l’armée américaine

Des dizaines d’utilisateurs de l’app de prières Muslim Pro doivent déposer ce mardi une plainte contre le service, accusé d’avoir vendu leurs données personnelles.

L’app Mulim Pro revendique plus de 95 millions d’utilisateurs dans le monde.

L’application de prières Muslim Pro, qui revendique 95 millions d’utilisateurs, est visée par une plainte à Paris de dizaines d’utilisateurs français, qui l’accusent d’avoir vendu des données personnelles à une société renseignant in fine l’armée américaine, a-t-on appris auprès de leurs avocats.

Ces utilisateurs, dont la plainte a été dévoilée par la radio RTL et doit être déposée mardi à Paris, réclament une enquête pour «atteinte aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques», «abus de confiance», «mise en danger de la vie d’autrui» et «complicité d’assassinat».

Achat de données de géolocalisation

Dans le cas de Muslim Pro, dont l’option de géolocalisation permet de déterminer l’heure de la prière, des données ont été vendues à «une société appelée X-Mode, qui obtient les données de localisation directement des applications, puis vend ces données à des sous-traitants et, par extension, à l’armée», explique Vice.

«Le commandement des opérations spéciales des États-Unis (USSOCOM) a acheté un accès aux données de Locate X pour aider aux opérations des forces spéciales à l’étranger», affirme Vice. Le média soulève la question d’un possible usage de ces données par les États-Unis pour mener des exécutions extrajudiciaires contre des suspects de «terrorisme» via des frappes de drone, précisant n’en avoir pas eu connaissance à ce jour.

Une enquête interne

Face à ces «allégations non fondées», l’entreprise, créée par un Français et basée à Singapour, a démenti les accusations. Elle affirme avoir «lancé une enquête interne (…) pour confirmer que toutes les données des utilisateurs ont été traitées conformément à toutes les exigences existantes». Elle a assuré à RTL n’avoir jamais «fourni à un tiers des données non anonymes».