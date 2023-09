TikTok se prépare à devenir une messagerie

Face à la concurrence, qui s’est inspirée de ses courtes vidéos verticales, TikTok cherche à se transformer en un réseau social à part entière. Cette dernière semaine, sa maison mère ByteDance a publié plusieurs offres d’emploi qui visent à étoffer les fonctionnalités de réseau social et de messagerie, rapporte Axios. TikTok propose déjà une option de messagerie directe, mais, comparée entre autres à Instagram, elle en est «à ses balbutiements», reconnaît la plateforme dans l’une de ses annonces. D’après ces dernières, TikTok cherche à recruter des ingénieurs et des chefs de produits pour travailler au sein d’une équipe spécialisée dans l’interaction sociale, qui développe de nouvelles fonctionnalités d’engagement social. Une offre d’emploi pour recruter un chef de produit pour la division TikTok Social indique par exemple que l’entreprise souhaite «encourager l’établissement de connexions sociales significatives entre les utilisateurs».

Des annonces pour des ingénieurs Android et iOS basés en Californie affichent la volonté de TikTok de construire une plateforme qui «permet aux utilisateurs de rencontrer et d’interagir avec leurs amis réels» sur TikTok et «les encourage à partager leurs moments de vie les uns avec les autres et à rester connectés où qu’ils se trouvent».