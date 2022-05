Genève: Appart’ «insalubre», locataires à bout, régie absente

Cas «choquant», dit l’Asloca

Yasmine a contacté l’association de défense des locataires, l’Asloca. Celle-ci l’a conseillée pour l’envoi de divers courriers afin d’améliorer la situation. Sur la base des photos et documents présentés par la jeune femme, «la situation est choquante», estime Raffaella Willig, juriste. De manière générale, lors de dégâts d’eau, l’Asloca rappelle la responsabilité du propriétaire des lieux. Des infiltrations constituent un défaut de la chose louée, au sens de l’art. 259a du Code des obligations. Le locataire peut ainsi exiger une remise en état dans «un délai raisonnable» et une réduction de loyer proportionnellement à l’impossibilité d’utiliser tout ou partie le logement, calculée selon la jurisprudence. «Ces démarches peuvent être entreprises à la suite l’une de l’autre, ou simultanément si le propriétaire ne fait rien, explique Raffaella Willig. Une consignation du loyer par le locataire est également possible lorsque le bailleur n’agit pas malgré plusieurs demandes et une mise en demeure.»