il y a 40min

Genève

«Appâté par le gain», le promoteur tombe pour escroquerie

Un professionnel de l’immobilier et ses acolytes ont été condamnés pour avoir gonflé des factures et ainsi obtenu un dédommagement exagéré. La défense fera appel.

de David Ramseyer

Le Tribunal de police a reconnu un promoteur genevois coupable d'escroquerie et l'a condamné à deux ans de prison avec sursis.

«Les prévenus ont produit des documents mensongers, ils ont multiplié les infractions et ils ont trompé la justice civile». La présidente du Tribunal de police a étrillé les prévenus, ce vendredi, au terme de leur procès. Un promoteur immobilier, un avocat et un architecte ont été reconnus coupables notamment d’escroquerie, pour les deux premiers, et de complicité d’escroquerie pour le dernier. Ils ont écopé respectivement de 24, 18 et 15 mois de privation de liberté. Des peines toutes assorties du sursis. Les trois hommes ont produit des faux dans les titres afin de gonfler le montant des dédommagements réclamés à la plaignante et sa famille, suite à une vente de terrain avortée en 2010.

La justice «trompée»

Les avocats des prévenus estimaient qu’il n’y avait pas de preuve contre leurs clients. Cela n’a pas du tout été l’avis du tribunal. Pour lui, les choses sont claires. Le professionnel de l’immobilier «aux honoraires fantaisistes» a compilé «affirmations fallacieuses et documents mensongers pour abuser la justice civile», qui avait octroyé 300’000 fr. de dommages à l’entrepreneur et ses prestataires, après que la plaignante avait cassé le contrat qui les liait. «Il a agi à dessein, selon la présidente, par appât du gain facile. Sa faute est accablante.» L’avocat condamné a de son côté pris «une part active à l’escroquerie». Il a également «multiplié les infractions, mais aussi manqué d’esprit critique et d’indépendance» dans l’exercice de sa profession. Enfin, l’architecte a lui aussi «contribué à tromper la justice civile et la plaignante»; sa faute - moins lourde que celle de ses comparses - reste cependant «importante», a estimé le tribunal.

Ce dernier reconnaît que les prévenus ont bien fourni des prestations avant la rupture du contrat, et qu’elles devaient être rétribuées. «Tout travail mérite salaire, oui. Mais ce travail n’a pas à être gonflé artificiellement». La présidente a renvoyé les protagonistes au civil concernant le montant final des dédommagements dûs.