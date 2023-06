Ville de Genève: Appel à délivrer un visa à toutes les femmes afghanes

La Suisse doit délivrer un visa humanitaire à toutes les femmes afghanes qui ont fui leur pays. Tel est le message délivré vendredi par la Ville de Genève. Soutenu notamment par deux anciennes présidentes de la Confédération, Ruth Dreifuss et Micheline Calmy-Rey, l’appel est adressé à la cheffe du Département de justice et police, Elisabeth Baume-Schneider, ainsi qu'à l'ensemble du Conseil fédéral. Depuis la prise de Kaboul en 2021, les femmes sont durement opprimées par le régime des Talibans. Aujourd’hui, «seuls la Suède et le Danemark octroient systématiquement l’asile aux femmes et filles afghanes (…) La Suisse peut et doit agir de la même manière».