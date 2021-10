Pédocriminalité : Appel à la «démission collective des évêques» catholiques

Après la publication du rapport Sauvé, accablant pour l’Eglise et l’implication de son système hiérarchique dans les crimes pédophiles, des voix autorisées appellent à la démission des 120 évêques de France.

«Bien plus que des défaillances, le rapport de la Ciase met en lumière une véritable faillite», estiment Christine Pedotti, Anne Soupa et François Devaux. Selon eux, «n’importe quelle organisation, association, entreprise en tirerait les conséquences qui s’imposent : se défaire de ses dirigeants».

«De plus, c’est la seule façon de rendre possible l’indemnisation des victimes car la faillite de l’institution est aussi matérielle. Les fidèles ne veulent pas contribuer pour des fautes qu’ils n’ont pas commises. Mais dans une Eglise restaurée dans laquelle tous et toutes seront représentés, cette solidarité et cette fraternité nouvelles permettront de trouver les ressources financières nécessaires», détaillent-ils.