Appel à la générosité pour des collectes illicites

Des jeunes des Balkans sollicitent les passants avec des pétitions bidons en faveur d’enfants handicapés. Diverses polices et une ONG mettent en garde.

Filmé sur le trottoir mercredi passé à Lausanne alors qu’il aborde un passant pour lui faire signer un document, un individu se montre soudain menaçant. Seul l’appel à la police le fera déguerpir. Depuis quelques semaines, des jeunes adultes sillonnent de nombreuses villes avec une pétition en main, dont l’en-tête est frappé notamment d’un drapeau suisse. L’intitulé se dit en «faveur des enfants handicapés sourds-muets et des pauvres» avec le projet de «construire un centre national et international». Resquillant à bord des transports publics pour se déplacer en villes et dans la Suisse romande, ils sollicitent aussi les pendulaires à bord en parlant quelques mots de français.

Des individus issus des filières de la mendicité

En Valais, la police cantonale ainsi que les polices municipales ont interpellé des individus s’adonnant à ces collectes illicites de signatures et d’argent. Un appel à la vigilance a été lancé. «Ces prétendus collecteurs de dons font souvent semblant d’être sourds et muets pour tenter d’être plus crédibles en faisant signer un document muni de différents logos», précisent les autorités valaisannes. À Lausanne, la police municipale dit être déjà intervenue contre ces personnes proches des filières classiques des mendiants, et qui tentent d’obtenir de l’argent à leur profit en prétendant œuvrer pour une ONG.