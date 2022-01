France : Appel à la grève chez EDF contre le gouvernement

«Choc», «décision scandaleuse»: la décision de Paris de mettre à contribution EDF pour contenir la facture d’électricité est mal vécue à tous les étages de l’électricien, des syndicats au patron.

Les quatre principaux syndicats du secteur énergétique ont lancé un appel commun à la grève des salariés d’ EDF , le 26 janvier, afin de protester contre les mesures que le gouvernement prévoit d’imposer au groupe pour contenir la hausse des factures d’électricité. Les quatre syndicats de branche appellent «à protester contre cette décision scandaleuse qui vient spolier le rôle d’EDF, voire organiser la destruction d’EDF.» «La situation est grave, l’attaque est lourde de sens et la riposte doit être collective», a estimé de son côté le syndicat FO Energie et Mines.

Dans un contexte de flambée des prix de l’énergie et afin de limiter la hausse pour les consommateurs, le gouvernement français a enjoint jeudi à EDF – dont l’État possède 84% – d’augmenter de 20% le volume d’électricité nucléaire vendu à prix réduit à ses concurrents cette année, en demandant à ce que ce tarif avantageux soit répercutés aux clients finaux. Quelques sites ont devancé l’appel du 25 janvier et étaient en grève depuis lundi, en l’occurrence des centrales thermiques à flamme, fonctionnant au gaz et au fioul.