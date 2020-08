Suisse

Appel à la grève du climat le 4 septembre

Les militants du climat se sentent abandonnés par les politiques. Ils appellent donc à la désobéissance civile.

Les mouvements pour le climat appellent à une nouvelle grève le 4 septembre. Comme cela ne suffit plus selon eux, ils organisent fin septembre une semaine de «désobéissance civile massive et non violente».