Coup d’État en Birmanie : Appel à la grève générale et à de nouvelles manifestations

Les manifestants ont promis de descendre à nouveau dans les rues et appelé à la grève générale lundi en Birmanie contre le coup d’État qui a renversé Aung San Suu Kyi, au lendemain d’importants rassemblements pro-démocratie à travers tout le pays.

Silence de l’armée

Les généraux putschistes n’ont pas fait de commentaires sur les manifestations. Ils ont mis fin le 1er février à une fragile transition démocratique, en instaurant l’état d’urgence pour un an et en arrêtant Aung San Suu Kyi ainsi que d’autres dirigeants de la LND. Depuis, plus de 150 personnes – députés, responsables locaux, activistes – ont été interpellées et sont toujours en détention, selon l’AAPP.