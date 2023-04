Soudan: Appel à l’aide pour sauver les lions affamés d’une réserve

La réserve accueille 25 lions, de tous âges, sur plus de quatre hectares, ainsi qu’«une demi-douzaine de hyènes, de nombreux singes, tortues, oiseaux, six gazelles, deux chameaux» et d'autres animaux domestiques, précise le texte.

«Notre voiture a été volée et on ne trouve plus d’essence», s’alarme encore le «Sudan animal rescue center», dans un pays où l’eau courante et l’électricité manquent et où la nourriture se fait de plus en plus rare.