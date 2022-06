Bolivie : Appel à manifester après la condamnation de Jeanine Añez

Ancien présidente par intérim de la Bolivie en 2019 après le départ d’Evo Morales, Jeanine Añez a été condamnée à 10 ans de prison vendredi.

«Prisonnière politique»

Deuxième vice-présidente du Sénat, Jeanine Añez avait pris ses fonctions à la faveur de la vacance de pouvoir provoquée par les démissions en chaîne d’Evo Morales et de ses successeurs constitutionnels. Le Tribunal constitutionnel avait validé son élection. Après un peu moins d’un an au pouvoir, face à la victoire à la présidentielle du candidat de gauche et dauphin d’Evo Morales, Luis Arce, elle avait reconnu la défaite de son camp et cédé le pouvoir.