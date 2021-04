Russie : Appel à manifester pour «sauver la vie» de Navalny

Les alliés de l’opposant russe, emprisonné dans une colonie pénitentiaire, ont appelé les Russes à manifester le 21 avril alors qu’ils craignent qu’il ne fasse un arrêt cardiaque.

Alexeï Navalny. AFP

Les alliés du principal détracteur du Kremlin, Alexeï Navalny, emprisonné et en grève de la faim, ont appelé dimanche les Russes à manifester le 21 avril pour «sauver la vie» de l’opposant, gravement malade selon ses soutiens. «Il n’y a plus le temps – il est temps d’agir. Il ne s’agit plus seulement de la liberté de Navalny, mais de sa vie. En ce moment, il est en train d’être tué en colonie pénitentiaire, et on ne peut plus attendre», a écrit sur Facebook le bras droit de l’opposant, Léonid Volkov.

Cette manifestation, fixée pour 19h (16H00 GMT) mercredi, est organisée le même jour que le discours annuel du président Vladimir Poutine devant les deux chambres du Parlement, lors duquel il évoquera les «objectifs» pour développer la Russie et les élections législatives de l’automne prochain. «Appelez tous vos amis et sortez sur les places centrales. Rendez-vous dans la plus grande ville dans laquelle vous pouvez vous retrouver mercredi soir», a poursuivi Léonid Volkov, appelant les Russes à participer à la «bataille finale» entre «le bien» et «le mal absolu».

«Ne plus avoir peur»

«Poutine interdit explicitement toute activité d’opposition en Russie. Cela signifie que ce rassemblement pourrait devenir le dernier du pays pour les années à venir. Mais il est en notre pouvoir de changer cela», a-t-il ajouté, appelant ses compatriotes à «ne plus avoir peur».

Des médecins proches d’Alexeï Navalny ont dit samedi craindre qu’il ne fasse un arrêt cardiaque «d’une minute à l’autre» en raison d’un niveau «critique» de concentration de potassium dans le sang. Ils ont appelé dans une lettre adressée à l’administration du camp de Pokrov, où il est incarcéré, à le placer immédiatement en soins intensifs.

Alexeï Navalny a arrêté de s’alimenter le 31 mars pour protester contre ses mauvaises conditions de détention, accusant l’administration pénitentiaire de lui refuser l’accès à un médecin et à des médicaments alors qu’il souffre d’une double hernie discale selon ses avocats. Revenu en janvier après cinq mois de convalescence en Allemagne suite à un empoisonnement dont il accuse le Kremlin, l’opposant avait été immédiatement arrêté et condamné à deux ans et demi de prison dans une ancienne affaire de fraude qu’il dénonce comme politique.