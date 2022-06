Etats-Unis : Appel à manifester pour un meilleur encadrement des armes à feu 

États-Unis : Appel à manifester pour un meilleur encadrement des armes à feu

Des milliers d’Américains sont attendus samedi dans les rues du pays pour manifester en faveur d’un meilleur encadrement des armes à feu à la suite de récentes tueries.

Le 24 mai, un lycéen de 18 ans porteur d’un fusil d’assaut a tué 19 écoliers et deux enseignantes dans une école primaire d’ Uvalde , au Texas, près de la frontière mexicaine. Quelques jours plus tôt, un jeune suprémaciste blanc de 18 ans avait tué dix personnes noires à Buffalo , dans le nord-est des États-Unis.

Appels à manifester

Armes à feu décriées

«Il est temps de retourner dans la rue», demande March for Our Lives, le mouvement fondé par des victimes et survivants de la tuerie dans le lycée de Parkland, en Floride, qui avait déjà organisé dans la foulée, en mars 2018, une immense manifestation à Washington. «Montrez à nos élus que nous exigeons et avons droit à une nation libérée de la violence par arme à feu», écrit-il sur son site.