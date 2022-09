Carouge (GE): Appel à «massacrer» des élus sur un stand de jeu

Le stand et sa banderole où l’on pouvait lire ««Massacrez-les, il en restera toujours assez».

Incitation à la violence

De quoi susciter la polémique lundi sur les réseaux sociaux, a décrit « Blick ». Un internaute s’est insurgé: «On apprend aux enfants à tirer sur des élu-e-s au Conseil municipal. Sympa. La fusillade de Zoug est bien loin ( ndlr: un homme avait abattu 13 personnes dans l’enceinte du parlement cantonal, le 27 septembre 2001)». La maire de Genève, Marie-Barbey Chappuis (Le Centre), a fustigé un humour «pour le moins douteux». «L’humour sur les politiques, oui, a poursuivi le conseiller d’Etat Antonio Hodgers (Les Verts). Mais normaliser le bashing (des politiciens), c’est pas idéal.» D’autres, dont l’ancien conseiller national genevois Manuel Tornare (PS), ont encouragé à porter plainte, jugeant que la banderole était «choquante» et incitait à la violence.

Elus d’accord

Les élus carougeois, eux, ont calmé le jeu. «On nous a demandé l’autorisation d’utiliser notre photo et nous avons donné notre accord, souligne le socialiste Dominique von Burg. Ce n’est pas d’un goût très raffiné, mais ça ne me dérange pas plus que ça.» La maire Sonja Molinari (Les Verts) estime que c’est surtout le texte de la banderole qui pose problème: «Ces mots sont déplacés, surtout vis-à-vis de personnes qui s’engagent pour la commune». Cela dit, elle n’envisage pas que la Ville porte plainte dans cette affaire.