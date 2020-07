Tourisme en Suisse

Appel à mieux respecter la nature

Lancée par l’Office fédéral de l’environnement, l'action RESPECT NATURE a été lancée mardi. Le but est de sensibiliser les gens lors de leurs activités en plein air.

Sportifs, randonneurs et vacanciers devraient se montrer plus attentifs à la nature lors de leurs activités en plein air. C'est l'appel de plusieurs organisations de protection de la nature et de tourisme qui ont lancé mardi l'action RESPECT NATURE (respect-nature.ch).