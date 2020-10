Coronavirus en Suisse : Appel à réduire les contacts pour éviter une surcharge des hôpitaux

Afin de contenir une deuxième vague qui pourrait être assez longue, les experts de la Confédération appellent la population à rester autant que possible à la maison.

La pandémie de coronavirus ne montre pas de signe d’essoufflement. Les experts de la Confédération ont appelé mardi la population à réduire ses contacts pour freiner le virus, faute de quoi les hôpitaux ne pourront plus faire face.

Sur les dernières 24 heures, 5949 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés en Suisse, a indiqué l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Le taux de positivité s’élève à 28,73%. Seize décès supplémentaires sont à déplorer et 167 malades ont été hospitalisés.

La situation est sérieuse, a averti Virginie Masserey, cheffe de la section contrôle de l’infection de l’OFSP, lors d’un point de presse à Berne. Le nombre de nouveaux cas, des hospitalisations et des décès augmente à une vitesse comparable au début de la pandémie.

«Réduire nos contacts»

«Nous devons réduire nos contacts» et rester à la maison autant que possible, a appelé Martin Ackermann, chef de la Task Force de la Confédération, estimant que la population n’est pas encore consciente de la situation actuelle.

Chacun doit faire sa part si l’on veut s’en sortir avec le moins de dégâts possible, a renchéri le médecin cantonal de Bâle-Ville, Thomas Steffen, estimant qu’on est «au début d’une deuxième phase» qui pourrait être assez longue.

Risque d’un manque de lits

Si l’évolution se poursuit au rythme actuel, il n’y aura plus de lits en soins aigus dans quinze jours, a averti Andreas Stettbacher, délégué du Conseil fédéral pour le Service sanitaire coordonné. Le délai est de onze jours pour les soins intermédiaires et dix jours pour les soins intensifs. Des goulets d’étranglement ne sont pas exclus par endroits, a-t-il souligné.

Intérêts de l’économie

Les intérêts de l’économie vont de pair avec la lutte contre la pandémie. Même si la Suisse fait face à une perte de recettes d’environ 40 milliards de francs, les mesures sont plus que nécessaires, a pour sa part souligné Jan-Egbert Sturm, chef du groupe économie au sein de la Task Force.

Pour lui, les mesures sont plus que nécessaires. «Sans elles, nous chasserions les visiteurs étrangers encore plus que nous ne le faisons actuellement», a-t-il affirmé, lançant un appel au travail à domicile, à la réduction de la mobilité, aux rencontres virtuelles et aux achats en ligne.