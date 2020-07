Appel à témoignages: la folie du fait main

Christian 29.07.2020 à 11:46

Le confi-quoi? J'ai passé mon temps en jouant aux jeux vidéos et trollant les gens sur fb! Je me suis foutu la gueule de mes potes du hacker space qui se sont mis à imprimer des trucs inutiles genre des masque respiratoire non conforme, des visières qui ne protègent pas du covid-19 et autre M!