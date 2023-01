Saint-Maurice (VS) : Appel à témoins après la découverte de deux personnes ensanglantées

On en sait un peu plus sur les deux personnes découvertes ensanglantées dans la nuit de dimanche à lundi, à Saint-Maurice (VS). Selon la police cantonale valaisanne, les victimes sont deux Valaisans âgés de 29 et 41 ans domiciliés dans le Bas-Valais. Ils ont été pris en charge et acheminés à l’hôpital par ambulance.