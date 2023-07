Appel à témoins après un brigandage à la Migrol de Delémont

L’auteur des faits s’est présenté, cagoulé et muni d'un outil, dans la station-essence et s’est fait remettre, sous la menace, une certaine somme d’argent. La vendeuse n’a pas été blessée physiquement, précise le communiqué. Selon les premiers éléments de l’enquête, une deuxième personne pourrait avoir été présente à proximité des lieux. L’auteur et son éventuel comparse auraient pris la fuite en direction du magasin Jumbo, puis de Morépont et du Gros Seuc.