Berne : Appel à témoins: Femme retrouvée sans vie dans l’Aar

Une femme âgée a été retrouvée sans vie dans l’Aar lundi matin au niveau de barrage d’Engehalde. La Police cantonale bernoise lance un appel à témoins

Vers 10h50 le lundi 28 décembre, une femme âgée sans vie a été retrouvée dans des débris flottants se trouvant au barrage d ’ Engehalde à Berne . Le Ministère public régional Berne-Mittelland a lancé une enquête concernant les circonstances de l’accident et l’identité de la femme, a indiqué la Police cantonale bernoise.

La victi m e m esure environ 154 centimètres et est de petite corpulence. Elle portait un deux-pièces Manchester orange et par-dessus une veste marron en similicuir. Elle portait également une montre-bracelet dorée avec un bracelet blanc et des lunettes à monture dorée.