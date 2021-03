Asie : Appel à une mobilisation pro-démocratie massive en Birmanie

Malgré la mort de plus de 50 personnes depuis le début de l’insurrection pacifique, les manifestants appellent à une mobilisation massive dimanche.

Les manifestants pro-démocratie appellent à intensifier leur mobilisation dimanche malgré la répression meurtrière de la junte qui poursuit les raids nocturnes et les interpellations.

Nous demandons à «tout le pays de se rassembler» contre la dictature militaire, a déclaré à l’AFP Maung Saungkha, une des têtes d’affiche de la contestation. «Si nous appelons à la désobéissance civile et à la grève sans descendre dans les rues, ce n’est pas suffisant. Nous devons maintenir notre combat au plus haut niveau (…) Nous sommes prêts à mourir».

Les médias d’État ont averti que les fonctionnaires grévistes «seront licenciés à partir du 8 mars». Ces appels à la grève ont un impact important sur de nombreux secteurs de l’économie birmane déjà très fragile, avec des banques incapables de fonctionner, des hôpitaux fermés et des bureaux ministériels vides.

«Balles réelles»

La peur est dans tous les esprits: plus de 50 personnes ont été tuées depuis le début de l’insurrection pacifique contre le coup d’État du 1er février. Des images largement diffusées ont montré les forces de sécurité en train de tirer à balles réelles sur des rassemblements et d’emporter les corps inanimés de manifestants.

Le Parti de l’union, de la solidarité et du développement (PUSD), soutenu par l’armée, participe aux attaques. Des membres du PUSD ont tué vendredi un représentant local de la Ligue nationale pour la démocratie (LND), le parti d’Aung San Suu Kyi, et un adolescent de 17 ans, selon l’Association d’assistance aux prisonniers politiques (AAPP).

Samedi, au moins quatre personnes ont été blessées, d’après cette ONG birmane. Les forces de sécurité ont utilisé «des munitions en caoutchouc, des gaz lacrymogènes, des grenades assourdissantes et des balles réelles» pour disperser les rassemblements.

Raids violents

Les raids et les arrestations se multiplient. Responsables locaux, hommes politiques, journalistes, militants, artistes: des centaines de personnes ont été interpellées depuis le 1er février dans des conditions parfois violentes. Certaines «ont été frappées à coups de poing, de pieds et avec des matraques avant d’être traînées dans les véhicules de police», a relevé samedi l’AAPP qui fait état de nouveaux raids contre des habitations dont «de nombreuses ont été détruites».

Nouvelles sanctions?

Des mesures coercitives ont été annoncées par les États-Unis et l’Union européenne, mais des observateurs exhortent à aller plus loin avec un embargo international sur les livraisons d’armes, une décision qui nécessite l’accord de tous les membres du Conseil.

Or, Pékin et Moscou, alliés traditionnels de l’armée birmane et exportateurs d’armes dans le pays, refusent de parler de «coup d’État», l’agence de presse chinoise évoquant, début février, un simple «remaniement ministériel». Sollicitée, la junte, qui conteste le résultat des élections de novembre remportées massivement par la LND, n’a pas répondu aux multiples requêtes de l’AFP.