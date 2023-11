Un appel à une réponse unie, durable et globale face à l'IA

«Nous avons besoin d’une réponse unie, durable et globale, fondée sur le multilatéralisme et la participation de toutes les parties prenantes», a déclaré jeudi le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, lors du premier sommet mondial organisé sur le sujet de l’intelligence artificielle (IA) par le Royaume-Uni, à Bletchley Park, au nord de Londres. Il a ajouté que «les principes de gouvernance de l’IA devraient être fondés sur la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits humains».