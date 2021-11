Agressions sexuelles : Appel à une soirée de boycott des bars de Bruxelles

Face au nombre d’agressions sexuelles, des femmes interpellent les autorités de la région de Bruxelles. Elles appellent à ne pas aller dans les bars ce vendredi, jour d’affluence.

Un collectif féministe appelle à une soirée de boycott des bars et à une manifestation, vendredi, à Bruxelles, jugeant que la question des agressions sexuelles dans ces lieux de sortie n’est pas assez prise au sérieux. À l’origine du hashtag #Balancetonbar, qui suscite depuis un mois sur Instagram une vague de témoignages de victimes d’agressions, ces militantes interpellent dans un courrier les 19 bourgmestres (maires) de la région de Bruxelles. Elles demandent le soutien du monde judiciaire et du milieu de la nuit pour lutter contre ce qu’elles présentent comme des «violences sexuelles systémiques» dans les bars et clubs de la capitale belge.

«Nous exigeons de vivre sans le poids d’être en danger perpétuellement et en tous lieux. Nous voulons un changement radical et immédiat, car ce fléau sévit depuis de trop nombreux siècles et nous ne pouvons plus le tolérer», écrit, dans cette lettre, le collectif baptisé Union féministe inclusive et autogérée (Ufia), mêlant associations et activistes défendant les femmes et les minorités de genre (LGBTQIA+).