France : Appel au boycott des «Anges»

L’émission de téléréalité de NRJ12 est la cible de critiques sur les réseaux sociaux après que des candidates ont accusé la production de favoriser le harcèlement.

La production des «Anges» doit faire face à une nouvelle polémique. Après la bagarre impliquant deux candidats – Ricardo et Nehuda – qui avait provoqué l’annulation du tournage prévu à La Réunion, voilà que l’émission est accusée de favoriser le harcèlement de certains participants. Selon Angèle et Rawell – présentes dans «Les Vacances des Anges 4» dont la diffusion a commencé le 29 mars – et Céline et Nathanya, qui ont pris part à la saison 11 des «Anges», tout est mis en place dans le programme pour qu’une personne soit la cible de l’acharnement des autres.