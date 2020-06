Suisse

Appel au boycott des tribunes sans oratrice

À l’occasion de l’anniversaire de la grève féministe du 14 juin 2019, Femmes socialistes mène une action pour accroître la visibilité des femmes.

«Les femmes n’existent tout simplement pas»

Pour les Femmes socialistes, cette situation est «inacceptable et nuisible». «L’avis de tout le monde doit être pris en compte pour arriver à des solutions aux problèmes de notre temps qui soient susceptibles de réunir des majorités». Avec ce boycott, les élues socialistes espèrent que les organisateurs de manifestations feront participer plus de femmes et leur donneront plus d’espace.