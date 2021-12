Vaud : Appel aux renforts en personnel dans les institutions

L’État et la Croix-Rouge appellent la population vaudoise à s’engager auprès des établissements d’hébergement et d’accompagnement, pour renforcer les équipes soignantes et non soignantes.

En EMS, du personnel est recherché dans divers domaines comme l’hôtellerie, la cuisine, l’animation ou les soins communautaires. 24heures/Odile Meylan

La situation actuelle de la pandémie met à nouveau une pression importante sur les institutions. Afin d’assurer une prise en charge de qualité des résidents en établissement médico-social (EMS), établissement socio-éducatif (ESE) et établissement psychosocial médicalisé (EPSM), le Département vaudois de la santé et de l’action sociale et la Croix-Rouge lancent un appel à la solidarité. Ils souhaitent renforcer temporairement les équipes soignantes et non soignantes actives au quotidien sur le terrain.

Les personnes en emploi partiel, retraitées ou indépendantes ainsi que les étudiantes et étudiants qui sont disponibles pour une mission ponctuelle ou d’une durée déterminée peuvent s’inscrire sur le site de la Croix-Rouge vaudoise, dès ce lundi 14h. Un formulaire «domaines des soins» s’adresse aux personnes professionnelles ou étudiants dans le domaine de la santé prêts à soutenir les équipes de soins communautaires. Un autre formulaire s’adresse aux volontaires en aide administrative, hôtellerie, intendance, cuisine, logistique et technique, ainsi que pour l’animation ou l’accompagnement en institution d’hébergement et d’accompagnement. Il s’agit d’un engagement temporaire rémunéré.