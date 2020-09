Iran : Appel de Zarif à protéger les représentations diplomatiques en Irak

Le ministre des Affaires étrangères iranien Mohammad Javad Zarif a rencontré son homologue irakien Fouad Hussein à Téhéran pour discuter coopération bilatérale et meurtre du général Soleimani.

Les deux responsables ont également discuté de l’assassinat à Bagdad en janvier du général iranien Qassem Soleimani par Washington et de la coopération bilatérale entre leurs pays, voisins et alliés, a indiqué Zarif. Ils ont «examiné les étapes pratiques pour améliorer davantage la coopération bilatérale» et «discuté du meurtre terroriste de notre héros, le général Soleimani», a-t-il ajouté sur Twitter.