En 2019, rappelle le quotidien, la plateforme avait lancé un appel d’offres pour un contrat courant jusqu’en 2024. Une des entreprises participantes avait recouru au motif que, hormis la société en place depuis 20 ans, aucune autre n’aurait pu remporter le marché. En cause: des exigences trop restrictives. Genève aéroport avait alors retiré l’appel avant de le reformuler. Mais cela n’avait pas suffi. La même société avait déposé, avec succès, un second recours. La justice avait constaté que l’exigence d’expérience sur une plateforme de 300’000 mouvements ne permettait qu’à l’entreprise déjà en place de décrocher le contrat. Au surplus, la chambre administrative avait également relevé des liens d’amitié entre le directeur de la société chargée du péril aviaire et l’ancien chef des opérations de Cointrin, pouvant créer une apparence de partialité non admissible. L’aéroport avait fait recours contre cette décision, sans obtenir gain de cause.