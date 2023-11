Appel du Conseil fédéral à légaliser le cannabis avec prudence

Le Conseil fédéral a été prié de se pencher plus attentivement sur la réglementation en Suisse du cannabis et de ses produits dérivés. Mercredi, il a adopté un rapport qui le pousse à ne pas vouloir créer une loi spécifique uniformisée pour la commercialisation de ce produit, comme l’avait proposé le Conseil des États en acceptant un postulat de Thomas Minder (sans parti, groupe UDC). Le gouvernement estime en résumé que la législation en ce qui concerne la prescription médicale du cannabis entrée en vigueur en août 2022 est suffisante.

Le marché noir subsiste

Il est préconisé d’attendre de voir les résultats d’essais pilotes de vente contrôlés de marijuana dans les pharmacies, comme c’est le cas par exemple à Lausanne, à Zurich, à Bâle et dans le canton de Berne. Le rapport souligne que les expériences de décriminalisation de la consommation dans des États étrangers, comme le Portugal, comportent des avantages et des inconvénients. Après plusieurs années, on constate que la consommation n’augmente pas et que les coûts judiciaires diminuent.