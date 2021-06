Faim dans le monde : Appel du G20 à enrayer la progression de la famine

La déclaration adoptée par le G20 mardi soir en Italie se résume toutefois à une série de constats et d’objectifs sans valeur contraignante.

Selon une étude de la FAO, l’agence de l’ONU pour l’alimentation et l’agriculture, il faudrait entre 39 et 50 milliards de dollars (entre 36 et 46 milliards de francs) de plus par an pour parvenir à éradiquer la faim dans le monde d’ici 2030.

Perturbations liées à la pandémie

Ils proposent donc une série d’initiatives pour tenter d’enrayer cette tendance: donner plus de pouvoir aux femmes et aux jeunes, favoriser les programmes de protection sociale, augmenter les investissements dans l’alimentation durable ou encore accélérer l’adaptation de l’agriculture face au changement climatique.

«Nous nous engageons à renforcer nos efforts collectifs pour mettre en œuvre cet appel à une mobilisation mondiale», concluent les signataires, alors que l’horizon de la planète s’est encore assombri avec le choc sanitaire et économique causé par la pandémie de Covid-19, qui cause des pertes de revenus en cascade, renchérit les aliments et perturbe les chaînes d’approvisionnement.

Invité aux travaux du G20, le directeur-général de la FAO, l'agence de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture, le Chinois Qu Dongyu, a appelé lui aussi les membres du G20 «à agir ensemble pour éradiquer la faim et la pauvreté».