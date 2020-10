Justice : Appel perdu pour Uber et Lyft en Californie

La justice californienne a donné tort aux deux entreprises sur le statut de leurs employés, que la Californie veut requalifier en employés.

Ce texte intime aux entreprises de la «gig economy» (économie à la tâche) de considérer leurs travailleurs indépendants comme des salariés, ce que Lyft et Uber refusent catégoriquement. En août, l’État le plus peuplé et le plus riche des États-Unis avait obtenu que le tribunal ordonne aux deux entreprises de requalifier les conducteurs en salariés d’ici à une date butoir.