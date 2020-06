Suisse

Appel pour plus de protection face aux violences sexuelles

Plus de cinquante d’associations exigent une révision du code pénal afin que tous les actes sexuels non consentis «puissent être punis de manière adéquate».

Cinquante-cinq organisations et 130 personnalités ont lancé et signé un appel vendredi en faveur d’une révision du droit pénal en Suisse. La réforme, rapide et complète, doit garantir une meilleure protection contre les violences sexuelles.