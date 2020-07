Coronavirus

Appel pour sauver le zoo de Londres, menacé d’extinction

Après des pertes colossales, dues à la fermeture du parc, les perspectives financières des prochains mois ne sont pas meilleures, le nombre de visiteurs admis étant fortement limité, pour respecter les règles d’hygiène.

Le naturaliste britannique David Attenborough a appelé jeudi les donateurs à venir à la rescousse de l'association qui gère le zoo de Londres, dont la survie est menacée par la crise de nouveau coronavirus. «Sans votre aide, nous pourrions faire face à la fermeture du plus ancien zoo scientifique au monde» et d'une association qui «apporte depuis 200 ans une contribution exceptionnelle à la conservation et à la compréhension de la faune et la flore», plaide le scientifique de 94 ans dans un clip mettant à l'honneur des animaux.