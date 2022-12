Appel rejeté pour celui qui avait tenté de tuer son collègue

En juin dernier, Kushtrim*, 29 ans, avait été condamné à 7 ans de prison et à un internement sécuritaire pour avoir tenté de tuer son collègue Drilon*, un jour d’avril 2021, après que ce dernier se soit intéressé à sa sœur cadette. Fin novembre, le Tribunal cantonal vaudois a rejeté l’appel de l’accusé, confirmant ainsi le jugement qui lui a été infligé en première instance.

Le Tribunal veveysan avait reconnu la dangerosité de Kushtrim, qui avait déjà écopé de 4 ans de détention pour avoir poignardé un homme en 2016. Les risques de récidive avaient été jugées hautement probables pour celui qui avait frappé Drilon à plusieurs reprises avec une pince, un pied de biche et une barre de fer, tandis qu’ils bossaient tous deux sur un chantier de Villars-sur-Ollon (VD). Ce dernier avait souffert de blessures à la tête et au thorax, ainsi que de plusieurs ecchymoses dans le dos et sur le flanc.