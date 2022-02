Présidentielle française : Appel Trump-Zemmour: «Il m’a dit de rester moi-même»

L’ancien président américain Donald Trump a eu un entretien téléphonique avec le candidat d’extrême droite à la présidentielle française Eric Zemmour, lundi.

L’entretien a été confirmé sur BFMTV par Randy Yaloz, un représentant en France du parti républicain, le parti de Trump, qui a participé à l’échange. «Ça me paraissait intéressant de confronter nos regards sur les destins respectifs de la France et des États-Unis pris dans la tourmente d’une même guerre de civilisations», a expliqué le candidat.