Football: Appelez-les les «Lobos» de Wolverhampton

José Sá, Pedro Neto, Matheus Nunes, Ruben Neves, Joao Moutinho, Daniel Podence et Gonçalo Guedes. Ils étaient sept Portugais dans le XI de départ du club de Wolverhampton, une ville située dans la banlieue de Birmingham. Une incongruité qui n'a pas payé, puisque les «Loups» - ou peut-être devrait-on écrire les «Lobos» - ont perdu face à Tottenham (1-0, but de l'Anglais Kane), en ouverture de la 3e journée du Championnat d'Angleterre.

La Premier League a, comme quasiment l'intégralité du football sur le Vieux Continent, énormément changé depuis l'arrêt Bosman. Il faut remonter au 27 février 1999 pour trouver la trace du dernier XI entièrement composé de joueurs anglais dans le championnat anglais. C'était le 4-4-2 des familles d'Aston Villa, en déplacement à Coventry, et une correction 4 buts à 1, avec Oakes, Watson, Scimeca, Southgate, Wright, Merson, Taylor, Grayson, Hendrie, Dublin et Joachim sur le pré.

Depuis cette partie de la fin du siècle dernier, plus de 17'000 équipes ont été alignées et plus de 8500 parties ont été jouées sans qu'une formation n'aligne onze Anglais. Burnley a failli le faire entre juin 2020 et février 2021. Le club alors managé par Sean Dyche avait aligné dix Anglais lors de quatre parties de Premier League. Un gouffre avec le championnat de 2015-2016, où seules 29,2% des minutes disponibles avaient été joués par des «locaux». C'était près de 70% en 1993-1994.