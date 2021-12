France : Appels à la grève sur les rails avant les vacances de Noël

Certaines liaisons TGV pourraient être perturbées par des appels à la grève de plusieurs syndicats à l'approche des Fêtes de fin d'année. Le gouvernement veut limiter les nuisances.

Certaines lignes de TGV devraient être impactées en décembre, notamment dans le sud-ouest et le sud-est de la France.

Des appels à la grève ont été lancés sur différents réseaux de l’opérateur ferroviaire français SNCF, dont les trains à grande vitesse Sud-Est et Sud-Ouest, notamment pour le premier week-end des vacances de Noël, a-t-on appris de sources syndicales et auprès de la direction. Les syndicats réclament l’amélioration des conditions de travail, des embauches pour pallier des effectifs insuffisants, des hausses des salaires ou encore «une prime Covid».

Les contrôleurs et agents d’escale (en gare) des TGV Sud-Ouest sont appelés à faire grève de vendredi à dimanche par plusieurs syndicats de cheminots. Pour les TGV Sud-Est, un appel à la grève porte sur les vendredis, samedis et dimanches des trois week-ends des vacances. Des préavis ont aussi été déposés dans plusieurs régions, notamment de l’Ouest, ainsi qu’en région parisienne principalement pour jeudi et vendredi.