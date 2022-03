Coronavirus : Appels à la prudence après les annonces du Conseil fédéral

La levée définitive des dernières mesures de protection réjouit, mais la vigilance reste de mise pour «éviter une nouvelle détérioration». De leur côté, les CFF expliquent que le retrait des annonces dans les transports publics prendra deux semaines.

L’Union suisse des arts et métiers (USAM) s’est félicitée que «le Conseil fédéral ait répondu aux exigences des orga­ni­sations économiques». Soulignant que «l’économie et la société ont absolument besoin de ce retour à la normale», l’USAM a rappelé dans un communiqué de presse que «Les employeurs sont toujours tenus, conformément à la loi sur le travail, de veiller à la santé de leurs collaborateurs. Les mesures d’hygiène et le respect des distances, resteront efficaces à l’avenir et permettront d’éviter une nouvelle détérioration de la situation». Elle a aussi appelé «les employeurs à faire preuve de souplesse concernant les demandes de certificats médicaux».