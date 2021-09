Certificat Covid au travail - Appels à l’aide et à la clarification du côté des organisations économiques

Les expériences faites dans d’autres pays montrent que l’obligation de présenter un certificat peut entraîner, dans l’hôtellerie-restauration ou d’autres branches, des pertes de chiffre d’affaires. Avec des risques pour l’emploi. Or l’annonce par le Conseil fédéral, mercredi, de l’extension du certificat Covid aux restaurants et autres lieux publics fermés coïncide peu ou prou avec la fin des procédures facilitées pour l’introduction des réduction de l’horaire de travail (RHT), dénonce l’ Union syndicale suisse . Un discours pas si éloigné de celui de l' Union patronale suisse , qui demande que le Conseil fédéral examine également en temps utile la prolongation des aides économiques existantes.

La centrale syndicale craint aussi que l’usage du certificat Covid au travail suscite des malentendus et de faux espoirs chez certains patrons qui pourraient être tentés de renoncer à certaines mesures de protection. Elle dénonce aussi que le choix soit laissé aux employeurs d’introduire le certificat. «Cela aurait dû être le rôle des autorités de réglementer de manière précise l’utilisation du certificat au travail, afin d’assurer que les normes respectent la proportionnalité et valent pour tout le monde», regrette l’USS.

Certificat: usage parcimonieux en entreprise

Pour Travail.Suisse, il ne faut pas «laisser à l'arbitraire des employeurs» le soin de décider si un certificat est introduit et comment il est appliqué. La protection des données ne peut être garantie et le potentiel de discrimination est trop important, estime la faîtière. «Il est crucial que le droit des salariés à s'exprimer sur la certification obligatoire ne reste pas lettre morte et que les coûts des tests soient supportés par les employeurs», indique le président de l’organisation syndicale Adrian Wüthrich.

Vive opposition des petits patrons et de la restauration

Mais tous les partenaires sociaux ne sont pas unanimes. L’Union suisse des arts et métiers (USAM), par exemple, redit son opposition à l’extension d’une mesure «disproportionnée et inappropriée». Selon elle, «les expériences faites à l’étranger montrent qu’il n’existe pas de lien empirique entre le certificat obli­ga­toire et la baisse du nombre des hospitalisations». En revanche, l’organisation exige du Conseil fédéral qu’il axe sa politique sur les contrôles au retour de l’étranger: «Il est prouvé qu’une grande majorité des personnes hospitalisées sont des personnes de retour de vacances et non vaccinées», explique l’USAM.