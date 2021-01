Russie : Appels à manifester dans toute la Russie pour Alexeï Navalny

Les autorités russes n’ayant pas autorisé ces manifestations, les protestataires s’exposent à des arrestations et à des poursuites judiciaires.

La police moscovite a d’ores et déjà promis de «réprimer sans délai» tout rassemblement non autorisé.

Les partisans de l’opposant Alexeï Navalny ont appelé à manifester samedi dans toute la Russie pour exiger sa libération, en dépit du risque d’une violente répression policière et des multiples pressions des autorités. De Moscou à Vladivostok, l’équipe du célèbre militant anti-corruption, victime d’un empoisonnement présumé cet été, a publié des appels au rassemblement dans 65 villes russes.

Dans la capitale, où la mobilisation de l’opposition est habituellement la plus forte, les protestataires doivent se réunir à 14H00 (12H00 en Suisse) sur la place Pouchkine. La police moscovite a d’ores et déjà promis de «réprimer sans délai» tout rassemblement non autorisé qu’elle considérera comme une «menace à l’ordre public».