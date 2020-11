Ethiopie : Appels à protéger la population à l’aube de la bataille pour Mekele

La perspective d’un assaut contre la capitale de la région du Tigré, qui compte 500’000 habitants et de nombreux réfugiés du conflit inquiète la communauté internationale.

Les appels à la médiation et à la protection des populations civiles du Tigré se faisaient plus pressants mardi, à la veille de la fin de l’ultimatum donné par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed aux dirigeants de la région dissidente pour se rendre. L’ «opération militaire» lancée le 4 novembre par le pouvoir fédéral éthiopien contre les autorités du Tigré, le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF), est entrée dans une phase décisive selon Addis Abeba.

Dimanche soir, Abiy a lancé aux dirigeants du Tigré un ultimatum de 72 heures pour se rendre, auquel le président du président du Tigré et chef du TPLF, Debretsion Gebremichael a répondu: «Nous sommes un peuple de principes et prêts à mourir».

Inquiétudes partagées

«Tandis que les troupes fédérales éthiopiennes entament leurs préparatifs pour encercler Mekele, Amnesty International rappelle à toutes les parties qu’attaquer délibérément des civils (…) est interdit par le droit humanitaire international et constitue un crime de guerre», a souligné dans un communiqué Deprose Muchena, responsable Afrique de l’Est et australe pour l’organisation. «Des attaques disproportionnées et sans discernement sont également interdites» au regard du droit international, a-t-il ajouté.

L’organisation appelle les belligérants à ne pas viser des établissements publics tels qu’hôpitaux, écoles et quartiers résidentiels et à «s’assurer qu’ils n’utilisent pas les civils comme des «boucliers humains» ".

Médiation attendue

De leur côté, les États-Unis et la France ont dit soutenir les efforts de l’UA. Paris a également appelé «à la mise en place au plus vite de mesures de protection des populations civiles», a indiqué la porte-parole de la diplomatie française, Agnès von der Mühll.

40’000 réfugiés

Le conflit a déjà poussé quelque 40’000 habitants du Tigré à se réfugier au Soudan et provoqué d’importants déplacements internes à la région, sans qu’on en connaisse l’ampleur exacte. La vérification sur le terrain et de source indépendante des affirmations de l’un et l’autre camp est très difficile, le Tigré étant quasiment coupé du monde depuis le début du conflit. Aucun bilan précis des combats, qui ont fait au moins des centaines de morts, n’est non plus disponible.