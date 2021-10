Vaccination : Appels et visites à domicile pour convaincre les indécis

La grande offensive de vaccination annoncée par Alain Berset débutera en novembre avec des objectifs ambitieux.

La semaine nationale de vaccination annoncée vendredi dernier par Alain Berset avec un budget de 150 millions de francs sera lancée en novembre prochain, indique le «SonntagsBlick» du jour qui a pu consulter un courrier de l'OFSP adressé aux cantons. Objectif annoncé de la campagne: un taux de vaccination de 93% chez les plus de 65 ans, soit 100’000 personnes supplémentaires, et de 80% ou plus, soit environ 775’000 personnes chez les 18 à 65 ans, selon ce courrier.

Conseillers rétribués 60 francs de l’heure

Pour y parvenir, outre une récompense de 50 francs pour chaque citoyen qui persuade amis et proches à se faire vacciner, la Confédération veut engager quelque 1700 conseillers. Leur tâche: informer et orienter les personnes indécises. Chaque conseiller sera rétribué 60 francs de l’heure et aura à charge 5000 habitants. «Il ou elle appelle ou rend visite aux personnes, comme le précise la lettre de l'OFSP. Les cantons doivent répartir l'équipe de manière égale dans leur zone de responsabilité.»

Selon le «SonntagsBlick», rien que dans le canton de Zurich, on comptera ainsi plus de 300 conseillers, plus de 200 dans le canton de Berne et plus de 100 en Argovie, ainsi que dans les cantons de Vaud, Genève et Saint-Gall. De plus, des bus de vaccination circuleront pour permettre la vaccination de 50’000 habitants chacun. Soit, pour les grandes villes: 30 bus dans le canton de Zurich, 20 à Berne, 13 en Argovie et dix à Saint-Gall.