Energie en Suisse: Appels pour éteindre la lumière dans les villes

Il y a un mois, la Confédération a lancé sa campagne d’économie d’électricité «L’énergie est limitée. Ne la gaspillons pas». Or jusqu’à présent, aucun effet d’économie n’a été constaté, comme le montre une évaluation du «Tages-Anzeiger» (article payant). Faut-il désormais des règles contraignantes en matière d’économie d’électricité? La population n’y serait pas hostile, comme le montre un sondage réalisé fin septembre par Tamedia et «20 minutes»: 50% sont favorables à ce que le Conseil fédéral déclare obligatoires les mesures d’économie avant qu’une pénurie ne se produise.

Michael Töngi, conseiller national (Verts/LU) et vice-président de l’Association suisse des locataires (Asloca), est lui aussi favorable à l’extinction des lumières. «Dans les vitrines, les illuminations de Noël et les bâtiments éclairés comme les églises, l’éclairage n’a pas de réelle utilité». Michael Töngi critique la campagne d’économie d’électricité: «Il ne suffit évidemment pas de poser quelques affiches et d’imprimer des annonces.» Les gens seraient vraiment incités à économiser l’électricité s’ils voyaient que quelque chose se passe aussi dans le public. «La ville de Lucerne n’éclairera par exemple plus le château d’eau et n’installera pas d’illuminations de Noël sur ses propres bâtiments.»