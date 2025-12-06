Un tremblement de terre secoue l'Appenzell en pleine nuit

La terre a tremblé en Suisse orientale durant la nuit de vendredi à samedi. Le séisme a touché l'Appenzell et a été ressenti jusque dans le canton de Saint-Gall.

Le séisme de magnitude 2,9 a secoué la Suisse orientale vers 1h du matin. seismo.ethz.ch

Le Service sismologique suisse de l'EPFZ a enregistré un tremblement de terre dans le canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures dans la nuit de vendredi à samedi. Le séisme s'est produit à 00h54 et a atteint une magnitude de 3 sur l'échelle de Richter, son épicentre se situant à Herisau (AR).

Peu après, la magnitude a été révisée à la baisse à 2,9. Comme l'indique le Service sismologique dans son communiqué, les tremblements de terre de cette magnitude sont clairement perceptibles à proximité de l'épicentre, même si aucun dommage n'est généralement à craindre. Plusieurs témoins nous ont dit avoir ressenti le séisme. L'un d'entre eux habite à Gossau, dans le canton de Saint-Gall.

Un lecteur d'Herisau raconte avoir été «éveillé en sursaut. J'ai cru que ma maison allait s'effondrer. J'avais l'impression que tout allait s'écrouler.» Dans son expérience, le tremblement de terre a été «très violent» et il lui a été impossible de se rendormir.