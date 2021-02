Sous cette forme inédite, on a un plat encore plus «comfort food» que la pizza traditionnelle. Et ce n’est pas pour nous déplaire!

Si toutefois on préfère le côté «pain» de la pâte à pizza, on devrait pouvoir réaliser un babka avec une pâte moins riche, mais avec plus de caractère: une pâte à pizza à l’huile d’olive. Et, en lieu et place du salami au paprika, condiment très américain, on peut mettre du jambon blanc. Tout est possible, avec ce mets, comme sur une pizza ordinaire en somme.